بدء محاكمة بلاتر وبلاتيني في يونيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت المحكمة الفيدرالية في بيلينزونا بسويسرا يوم الثامن من يونيو المقبل موعدا لبدء محاكمة جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني، الرئيسين السابقين للاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) لكرة القدم، على الترتيب، باتهامات من بينها الاحتيال.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى 22 يونيو.

وذكر ممثلو الادعاء السويسري في نوفمبر الماضي أنه لا يوجد أي أساس قانوني لمبلغ المليوني دولار الذي جرى تحويله في عام 2011 إلى بلاتيني، والذي جرى الادعاء بأنه كان نظير عمل استشاري قدمه بلاتيني للفيفا في الفترة ما بين عامي 1998 / 2002 .

وذكر بيان الادعاء «هذا المبلغ أضر بأصول الفيفا وأثرى بلاتيني بشكل غير قانوني».

ومن المنتظر أن يمثل بلاتر وبلاتيني أمام المحكمة الجنائية.

وذكر ممثلو الادعاء أن بلاتيني كان قد تقاضى بالفعل أجره من الفيفا عن العمل الاستشاري، قبل تحويل المليوني دولار.

وبدأت التحقيقات الجنائية ضد بلاتر في خريف عام 2015، وذلك بعد أن قال «إنه سيرحل عن رئاسة الفيفا»، وذلك في أعقاب مداهمات من قبل الشرطة لمسؤولين في الفيفا واعتقال عدد منهم في قضايا فساد.

وعوقب كل من بلاتر وبلاتيني بالإيقاف لأعوام من قبل لجنة القيم في الفيفا، علما بأن بلاتيني كان مرشحا في وقت سابق لخلافة بلاتر في رئاسة الفيفا.

وحامت الشبهات حول بلاتر في البداية ثم واجه بلاتيني المصير نفسه بعدها.

وواجه بلاتر اتهامات بالاحتيال والاختلاس من صناديق الفيفا وسوء الإدارة وكذلك التزوير.

كذلك اتهم بلاتيني بالاحتيال والاختلاس والتزوير والتورط مع بلاتر في سوء الإدارة.

وتمسك كل من بلاتر وبلاتيني بالبراءة من ارتكاب مخالفات، وقالا «إن تحويل ذلك المبلغ كان بناء على اتفاق شفهي».