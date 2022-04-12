3 رؤساء أندية يواجهون عقوبة الإيقاف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه رؤساء أندية يوفنتوس ونابولي وتوتنهام فترات طويلة من الإيقاف، وذلك بسبب تورطهم في فضيحة مالية في إيطاليا.

ودعا ممثلو الادعاء، في بداية الجلسة بالمحكمة الرياضة بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إلى إيقاف رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنييلي لمدة 12 شهرا، وفرض فترة إيقاف تزيد على 16 شهرا على مدير الفريق سابقا فابيو باراتيشي.

ويعمل باراتيشي كمدير رياضي في نادي توتنهام الإنجليزي منذ صيف عام 2021.

وجرى اتهام أنييلي وباراتيشي و59 مسؤولا آخرين بتزوير تقارير مالية لـ11 ناديا منها 5 أندية بالدوري الإيطالي الممتاز، في السنوات الأخيرة.

ووفقا لما جاء في الاتهامات، فإن المتهمين قاموا بمنح بعض لاعبيهم قيما مالية عالية، الأمر الذي سمح لهم بتحقيق مكاسب كبيرة، والحصول على بعض الامتيازات والإضافات ومكافآت الأداء التي جاءت قيمتها أعلى بكثير مما كان من المفترض أن تكون عليه.

كما طالب الادعاء بإيقاف مالك ورئيس نادي نابولي أوريلو دي لورينتس لمدة تزيد على 11 شهرا.

ويواجه لاعب وسط يوفنتوس سابقا ونائب رئيس النادي حاليا، التشيكي بافيل نيدفيد عقوبة الإيقاف لمدة 8 أشهر، بالإضافة إلى ذلك، فقد تمت مطالبة يوفنتوس بغرامة تصل إلى 800 ألف يورو (871,2 ألف دولار) فيما تمت مطالبة نابولي بمبلغ 392 ألف يورو.

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أنه من المتوقع صدور حكم أولي بعد فترة وجيزة من عيد الفصح، مع إمكانية عقد جلسة استئناف في مايو المقبل.