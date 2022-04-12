دور المجموعات لأبطال آسيا.. الأفضلية سعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت الأندية السعودية نفسها على مجموعات دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب والمقامة حاليا في السعودية بعد أن أنهت منافسات الجولة الثانية للبطولة التي تقام بنظام التجمع في 4 مدن سعودية بنتائج مميزة على مستوى الفرق واللاعبين والمدربين. وعلى الرغم من أن التعاون هو الفريق السعودي الوحيد الذي تعرض للخسارة حتى الآن، إلا أنه لا يزال شريكا في صدارة مجموعته من حيث عدد النقاط، حيث تتساوى جميع فرق المجموعة الرابعة في عدد النقاط، بواقع 3 نقاط لكل فريق، مع فارق في عدد الأهداف. أرقام سعودية بعد نهاية الجولة الثانية الهلال - حقق فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على الريان القطري 3/ 0 - تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط - فاز في الجولة الأولى على الشارقة 2/ 1 - سجل 5 أهداف واستقبل هدفا وحيدا الشباب - حقق فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على الجزيرة الإماراتي 3/ 0 - تصدر مجموعته الثانية برصيد 6 نقاط - فاز في الجولة الأولى على مومباي 3/ 0 - سجل 6 أهداف وحافظ على شباكه نظيفة الفيصلي - حقق فوزه الأول بمشاركته الأولى بتغلبه على السد القطري 2/ 1 - يتقاسم صدارة المجموعة السادسة مع ناساف برصيد 4 نقاط مع فارق هدف للأخير - تعادل في الجولة الأولى أمام الوحدات الأردني 1/1 - سجل 3 أهداف واستقبل هدفين التعاون - الفريق السعودي الوحيد الذي خسر حتى الآن بهزيمته أمان باختاكور 0/ 1 - يملك 3 نقاط وهو ذات رصيد فرق المجموعة الرابعة مع اختلاف في فارق الأهداف - فاز في الجولة الأولى على الدحيل 2/ 1 - سجل هدفين واستقبل مثلهما تفوق باعتراف آسيوي لاعب الهلال ميشيل ديلغادو أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الريان القطري (وهي المرة الثانية)

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