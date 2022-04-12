الفيفا يربط المشجعين بمنصة لبث المباريات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منصة رقمية عالمية مجانية (فيفا+) لربط المشجعين من كل مكان باللعبة التي يحبونها.

وذكر «فيفا» عبر موقعه الرسمي أمس أن المنصة ستوفر فرصة مشاهدة مباريات مباشرة من كل ركن من أركان العالم، إضافة لألعاب تفاعلية وآخر الأخبار ومعلومات البطولات ومحتوى فيديو منقطع النظير.

ويعد الاتحاد الدولي لكرة القدم أول اتحاد رياضي في العالم يقدم تجربة بث محتوى واسعة النطاق لمشجعيه.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو «تمثل منصة (فيفا+)الخطوة التالية لرؤيتنا من أجل جعل كرة القدم أكثر عالمية وشمولية، إذ تدعم هذه المنصة مهمة فيفا الرئيسة والمتمثلة في توسيع وتطوير كرة القدم عالميا».

وأوضح «يمثل هذا المشروع تحولا ثقافيا في طريقة تفاعل عشاق كرة القدم مع اللعبة العالمية واستكشافها، وقد كان هذا الأمر جزءا أساسيا من رؤيتي 2023-2020، وبهذا نضفي طابعا ديمقراطيا على كرة القدم بمشاركتها مع الجماهير، ونحن سعداء جدا بهذا».

وسوف تبث منصة (فيفا+) في عام 2022 الحالي نحو 40 ألف مباراة مباشرة من 100 اتحاد عضو و6 اتحادات قارية، بما في ذلك 110 ألف مباراة من مباريات كرة القدم النسائية، كما ستقدم (فيفا+) تغطية واسعة ومباشرة لكرة القدم، انطلاقا من أكبر البطولات الأوروبية ووصولا إلى مختلف منافسات الرجال والنساء والشباب في كل أنحاء العالم، خاصة تلك التي لم يذع صيتها من قبل.

وقال فيفا»ستجدون على منصتنا منذ اليوم الأول لإطلاقها 1400 مباراة مباشرة شهريا، وسيتضاعف هذا العدد بسرعة فائقة».

وستكون منصة (فيفا+) قبل نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 موطنا لكل ما سجلته عدسات الكاميرات في مباريات بطولتي الرجال والسيدات بما يفوق 2000 ساعة من محتوى الأرشيف.

وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يتاح فيها مثل هذا الأرشيف لكل عشاق الكرة بدون استثناء، وسيتمكن المشجعون من مشاهدة المباريات معادة بالكامل، والتمتع بالملخصات والأهداف واللحظات السحرية في مكان واحد وهو منصتنا الجديدة هذه، كما سيفتتح أرشيف (فيفا+) بأكثر من 2500 مقطع فيديو يعود تاريخها إلى خمسينيات القرن الماضي، وسيتزايد هذا العدد مع مرور الأيام.

ماذا تقدم منصة فيفا الجديدة؟

