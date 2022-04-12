إغلاق الإجراءات بقضية دوري الثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارها الرسمي في القضية المنظورة التي أشيع في الوسط الرياضي إمكانية تأثيرها على نتائج مباريات دوري الدرجة الثانية، وجميع ما رافقها من حديث وآراء إعلامية وجماهيرية خلال اليومين الماضيين. وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أجلت، في وقت سابق، نهائي دوري الدرجة الثانية، بين العربي والقيصومة، بالإضافة إلى مباريات الملحق، لأجل غير مسمى. وكشفت اللجنة في بيان رسمي في حينه، عن أن تأجيل النهائي ومباريات الملحق؛ يأتي بسبب قضية مرفوعة من أحد أندية دوري الدرجة الثانية، لتعود اليوم اللجنة لتنفي في بيان رسمي لها، وجود أي تأثير على ترتيب دوري الدرجة الثانية، مؤكدة إغلاق الإجراءات القضائية، في الأزمة التي أثارت الجدل في الوسط الرياضي السعودي؛ لعدم كفاية الأدلة.



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