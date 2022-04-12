عبدالعزيز بن تركي يرأس «تنفيذي» الأولمبية العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد الاجتماع الـ37 للمكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الذي عقد افتراضيا أمس برئاسة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، وحضور أعضاء المكتب، تشكيل فريق عمل برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي ليعمل على بلورة استراتيجية الاتحاد التي تتضمن تطوير هويته وتحديد أدوار جديدة للجان المعاونة وإدارات الاتحاد وبرامجه وأنشطته. كما وافق المكتب على تأجيل دورة الألعاب السادسة للأندية العربية للسيدات إلى عام 2024م بدلا من 2023م. ويعد اجتماع أمس هو الأول لمجلس الإدارة الجديد برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الذي تمت تزكيته خلال الجمعية العمومية العشرين للاتحاد التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض في الثامن من ديسمبر من العام الماضي.

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