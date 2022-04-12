اخبار الرياضه

عبدالعزيز بن تركي يرأس «تنفيذي» الأولمبية العربية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عبدالعزيز بن تركي يرأس «تنفيذي» الأولمبية العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد الاجتماع الـ37 للمكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الذي عقد افتراضيا أمس برئاسة وزير الأمير عبدالعزيز بن تركي، وحضور أعضاء المكتب، تشكيل فريق عمل برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي ليعمل على بلورة استراتيجية الاتحاد التي تتضمن تطوير هويته وتحديد أدوار جديدة للجان المعاونة وإدارات الاتحاد وبرامجه وأنشطته.

كما وافق المكتب على تأجيل دورة الألعاب السادسة للأندية العربية للسيدات إلى عام 2024م بدلا من 2023م.

ويعد اجتماع أمس هو الأول لمجلس الإدارة الجديد برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الذي تمت تزكيته خلال الجمعية العمومية العشرين للاتحاد التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض في الثامن من ديسمبر من العام الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعزيز بن تركي يرأس «تنفيذي» الأولمبية العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا