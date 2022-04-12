770 ألف شهريا.. الخليج 365 ينشر التفاصيل الكاملة لعقد إيهاب جلال مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

أنهى اتحاد الكرة كافة التفاصيل الخاصة بعقد إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، خلفا لكارلوس كيروش.

وعلم الخليج 365، أن إيهاب جلال اتفق على تخفيض قيمة عقده لتصبح 770 ألف جنيه شهريا، لزيادة مدة التعاقد عامين بدلا من عام واحد.

ويعلن إيهاب جلال عن جهازه المعاون في مؤتمر صحفي أحد يومي 24 أو 25 إبريل الجاري.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة، أعلن استمرار محمد شوقي مدربا عاما، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى، مع استمرار الجهاز الطبي.

ولا يتضمن عقد إيهاب جلال مع اتحاد الكرة، أي شروط جزائية.