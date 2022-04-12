نجم الزمالك يقترب من الرحيل والوداد الأقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

طلب الدولي المغربي محمد أوناجم، لاعب نادي الزمالك، من وكيله البحث له عن عرض مناسب خلال الفترة المقبلة، استعدادا للرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية هذا الموسم.

وكشف موقع "راديو مارس" المغربي عن أن اللاعب يجد تجاهل كبير من المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك فيريرا.

وأكد الموقع المغربي، على أن الوداد هو أقرب الفرق للاعب في حال رحيله نهاية هذا الموسم، ما لم يجد عرض آخر مغري.

الجدير بالذكر أن المدرب البرتغالي فيريرا، استبعد أوناجم من قائمة الفريق، والتي واجهة فاركو في الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يتم بها استبعاد اللاعب.

وشارك أوناجم في تسع مباريات هذا الموسم، في كل البطولات أحرز بهم هدفان وصنع هدف.