مباشر الدوري.. الزمالك 0-0 فاركو.. خطورة بيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

تصوير- نادر نبيل:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وفاركو على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتساوى الزمالك مع الأهلي في عدد النقاط برصيد 31 نقطة لكل منهما بصدارة ترتيب الدوري، بينما يأتي فاركو في المركز الثامن بجدول الترتيب وفي جعبته 17 نقطة.

ملخص المباراة:

دخل الزمالك في أجواء المباراة مبكرا وكان قريبا من افتتاح التسجيل بعد مرور 17 دقيقة بتسديدة من خارج المنطقة أطلقها طارق حامد لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وكاد فاركو أن يباغت الزمالك بتسديدة أرضية أطلقها رامي صبري في الدقيقة الـ39 لكن أبعدها دفاع الفريق الأبيض.

وفي الدقيقة الـ40، أهدر الزمالك فرصة هدف محقق بعدما توغل اللاعب الشاب سيد عبدالله داخل منطقة جزاء فاركو بمراوغة عبدالله بكري، ليسدد الكرة قوية وتمر بمحازاة القائم الأيسر.

وفي الدقيقة الـ52، استغل أحمد شريف لاعب فاركو خطأ محمد عبدالغني في تشتيت الكرة، لتصل الكرة إليه على حدود منطقة الجزاء ويحاول تحويلها إلى الشباك من فوق الحارس محمد أبو جبل، لكنها مرت فوق المرمى.

تشكيل الزمالك: محمد أبو جبل، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبدالشافي، طارق حامد، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم "أوباما"، سيد عبدالله، عمر السعيد.

تشكيل فاركو: محمد صبحي، جيفرسون اينكادا، عبد الله بكري، أحمد عبد العزيز "مودي"، رامي صبري، جابر كامل، أحمد محمد" البحراوي"، كينجسلي سوكاري، محمود حمادة، شكري نجيب، أحمد شريف.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..