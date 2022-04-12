فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي والرجاء بدوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أعلنت شركة تذكرتي، فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي والرجاء، والتي تقام يوم السبت القادم خلال الدور ربع النهائي، من دوري أبطال إفريقيا.

وقررت الشركة فتح باب الحجز للتذاكر من اليوم الثلاثاء، حتى تتيح أكبر قدر من الوقت لجماهير الأهلي، لحجز التذاكر واستلامها، قبل موعد المباراة.

الجدير بالذكر أن الجهات الأمنية قررت حضور 9 آلاف مشجع في مدرجات الدرجة الثالثة يسار، و9 آلاف مشجع في مدرجات الثالثة يمين، و2000 مشجع في المقصورة الرئيسية للمباراة والدرجة الأولى.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي، حيث تقرر إقامة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء يوم السبت 16 إبريل الجاري.