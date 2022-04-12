مباشر.. بايرن 1 - 1 فياريال (1 - 2).. دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

حجز فياريال بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خطف التعادل أمام بايرن ميونيخ في أليانز أرينا بنتيجة 1-1، ضمن إياب الدور ربع النهائي.

واستفاد فياريال من الفوز ذهابا في إسبانيا بهدف نظيف، ليتأهل لنصف النهائي، في انتظار الفائز من مواجهة ليفربول وبنفيكا التي انتهت مواجهة الذهاب منها بثلاثية للريدز مقابل هدف وحيد في ملعب النور.

أحرز ليفاندوفسكي هدف بايرن في الدقيقة 52، قبل أن يتعادل البديل النيجيري شيكويزي في الدقيقة 88 ، وقبل النهاية بدقيقتين.

وتعد تلك المرة الثانية في تاريخ فياريال التي يتأهل فيها لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد نسخة 2005 - 2006 حين خرج من نصف النهائي أمام أرسنال الإنجليزي.

التشكيل:

تشكيل بايرن ميونيخ: مانويل نوير، وبنجامين بافار، وأوباميكانو، ولوكاس هيرنانديز، وليروي ساني، وجوشوا كيميش، وليون جورتسيكا، وكينجسلي كومان، وجمال موسيالا، وتوماس مولر، وروبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل فياريال: رولي، وخوان فويث، وراؤول ألبيول، وباو توريس، واستوبينان، لو سيلسو، كابو، باريخو، وكوكلين، ومورينو، وأرنوت جروينفيلد.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من بايرن ميونيخ، ولكن بدا فياريال متماسكا أمام الهجوم الألماني.

وجاء الظهور الهجومي الأول لفياريال في الدقيقة الخامسة بتسديدة من مورينو بقدمه اليسرى مرت بجوار القائم الأيمن لنوير.

واصل بايرن ضغطه، وكان قريبا من التسجيل في الدقيقة العاشرة بعد عرضية حولها ساني من الجانب الأيمن أمام المرمى، ولكن حارس فياريال رولي تألق وأبعد الكرة قبل متابعة ليفاندوفسكي ومولر.

واصل بايرن ضغطه وسط إغلاق لدفاع فياريال كافة خطوطه أمام المرمى.

ولعب موسيالا رأسية قوية في الدقيقة 29 ولكن جاءت وسط المرمى، ليحافظ رولي على شباكه.

واصل فياريال ريال دفاعه ولكن من مرتدة انطلق جروينفيلد في الدقيقة 41 لينفرد بالمرمى ولكن سدد الكرة بجوار القائم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، في نتيجة إيجابية لفياريال.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، انفرد موسيالا ليسقط داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع الحارس، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

بعدها أضاع أوباميكانو كرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالعرض من ساني، ليسددها أعلى العارضة.

وأخطا لاعبو فياريال في الخروج بالكرة، ليقطعها لاعبو بايرن وسط ضغط كبير لتصل الكرة لليفاندوفسكي في الدقيقة 52، ليسجل الهدف الأول للفريق البافاري.

ولعب ساني عرضية في الدقيقة 71 من الجانب الأيمن، استقبلها مولر رأسية بدون أي رقابة ولكن مرت كرته بجوار القائم.

وأجرى ناجلسمان تبديلا للبايرن في الدقيقة 81 بنزول جنابري بدلا من موسيالا، قبل أن يدفع لألفونسو ديفيز بدلا من هيرنانديز.

ونجح شيكويري في تسجيل الهدف الثاني المباغت لفياريال من هجمة مرتدة في الدقيقة 88.