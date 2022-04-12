تشكيل الزمالك.. لاعب ناشئ أساسيا أمام فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك فريق فاركو على ملعب إستاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الـ14 من المسابقة المحلية.

واعتمد جيسوالدو فيريرا على إسلام جابر في الوسط الدفاعي للزمالك إلى جانب طارق حامد بدلا من إمام عاشور.

وفي ظل غياب أشرف بنشرقي بسبب الإيقاف، ظهر اللاعب الناشئ سيد عبدالله في التشكيل الأساسي للزمالك بجوار أحمد سيد زيزو ويوسف إبراهيم أوباما.

كما تواجد محمد عبد الغني في مركز قلب الدفاع إلى جانب محمود علاء، لتعويض غياب محمود حمدي "الونش" عن اللقاء بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الزمالك بطريقة (4-2-3-1) كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبدالشافي.

الوسط: طارق حامد، إسلام جابر.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم "أوباما"، سيد عبدالله.

وفي الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمد أشرف " روقا" وإمام عاشور ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وأيمن حفني وسيف الدين الجزيري.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الأول في الدوري برصيد 31 نقطة متساويا مع الأهلي، بينما يأتي فاركو في المركز الثامن بجدول الترتيب وفي جعبته 17 نقطة.