التشكيل الرسمي لفاركو.. شكري نجيب وشريف يقودان الهجوم أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني البرتغالي لفريق فاركو، نونو ألميدا، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل فاركو لمباراة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا، عبد الله بكري، أحمد عبد العزيز "مودي"، رامي صبري، جابر كامل .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي"، كينجسلي سوكاري، محمود حمادة.

خط الهجوم : شكري نجيب و أحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد" شيكا" _ بلال جمال _ علي بهيج _ أحمد عبد العزيز إبراهيم" الصغيري _ محمود جهاد _ عزمي غوما _هشام فتح الله _ أحمد عوض _ محمد أسامة.