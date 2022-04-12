جمال علام لمصراوي: عقد إيهاب جلال لمدة سنة.. ويتولى المهمة رسميًا في 1 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبدالباسط:

قال رئيس اتحاد الكرة، جمال علام، إن التعاقد مع إيهاب جلال لقيادة المنتخب لوطني لكرة القدم سيكون لمدة عام.

وأشار علام، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إلى أن إيهاب جلال سيتولى المهمة رسميًا في 1 مايو المقبل.

وأتم رئيس اتحاد الكرة، تصريحاته بالتنويه إلى أن محمد شوقي سيكون المدرب العام بالجهاز الفني لإيهاب جلال.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق من اليوم تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.