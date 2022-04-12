الامارات | الحكمة ينسحب من كأس لبنان لكرة السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكمة ينسحب من كأس لبنان لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت إدارة نادي الحكمة الانسحاب من مسابقة كأس لبنان لكرة السلة، لموسم 2021 و2022، وعدم خوض المباراة المقررة للفريق يوم غدٍ الأربعاء أمام حامل اللقب فريق دينامو لبنان، ضمن الدور الثمن نهائي للمسابقة.

وقالت صحيفة النهار اللبنانية: "للمرة الثانية في أقل من 48 ساعة يتعرض فيها الحكمة للخسارة بنتيجة "20-0" جراء قرار انسحابه من المباريات، بعد أن جاءت الأولى أمام الرياضي بيروت في المرحلة العشرين من بطولة الدوري، في مباراة توقفت قبل نهاية الربع الثالث بثانية و7 اعشار من الثانية على أثر اشتباكات بين بعض من جمهور الرياضي وقوى الأمن، وتطور الأمر إلى دخول عدد كبير من الجمهور لأرضية الملعب وتعطيل المباراة لأكثر من ساعة، قبل أن ترفض إدارة الحكمة استكمالها، بداعي حماية اللاعبين والحرص على سلامتهم، ما أدى إلى اعتبار الحكمة خاسراً بنتيجة "20-0".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news