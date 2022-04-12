وسائل إعلام توضح: أسباب تفضيل إيهاب جلال عن حسام حسن لتدريب منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

ورحل كيروش عن تدريب منتخب مصر بعدما فشل في تحقيق بطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخراً في الكاميرون، بالإضافة إلى فشله في قيادة المنتخب الوطني للتأهل إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وعقد اتحاد الكرة اجتماعاً اليوم الثلاثاء لاختيار اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، وتم الاستقرار بشكل رسمي على إيهاب جلال.

وكشف موقع "بطولات" عن كواليس اختيار إيهاب جلال قبل الإعلان الرسمي، وأسباب اختيار مدرب بيراميدز لقيادة المنتخب الوطني على حساب عدد من الأسماء المرشحة، والتي كان أبرزها حسام حسن.

وذكر الموقع أن ترشيح إيهاب جلال جاء لأسباب فنية في المقام الأول، حيث إن المجلس يرى بأنه أكثر مدرب يقدم مستويات فنية ثابتة مع كل الفرق التي دربها.

وأضاف الموقع أن اتحاد الكرة كان يرغب في تغيير طريقة لعب المنتخب الوطني، والعودة للطريقة الهجومية، لذلك كان إيهاب جلال الخيار الأفضل.

وأشار إلى أن من بين الأسباب الهامة لاختيار إيهاب جلال، هو ألا يُحسب المدرب الجديد للمنتخب الوطني جماهيريًا على الأهلي أو الزمالك، وهو ما يُقلل من الضغوطات عليه.

ولفت الموقع لى أن إيهاب جلال أبدى مرونة في تشكيل الجهاز المعاون، على عكس فترة مفاوضاته السابقة مع اللجنة الخماسية، حيث تمسك بتشكيل جهازه المعاون بنفسه دون تدخل اتحاد الكرة وأبدى موافقة مبدئية على استمرار محمد شوقي وعصام الحضري في جهازه، بعد ترشيحهما من جانب اتحاد الكرة.