شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة : الحضرى ومحمد شوقى مستمران فى جهاز إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على استمرار كل من محمد شوقى وعصام الحضرى فى الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال .

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة ، أن عصام الحضري سيظل في منصبه مدربا للحراس، كما سيستمر محمد شوقي المدرب المساعد في منصبه كما هو ، مضيفاً أنه تم إلغاء منصب مدير المنتخب .

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، مديراً فنياً للمنتخب الوطني، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل مؤخراً عن تدريب الفراعنة بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2022.