رحيل فينجادا من منصبه باتحاد الكرة رسمياً

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، رسمياً على رحيل البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفني للجبلاية من منصبه، ضمن خطة اتحاد الكرة للإحلال والتجديد فى كل الإدارات واللجان.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، مديراً فنياً للمنتخب الوطني، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل مؤخراً عن تدريب الفراعنة بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2022.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا تكميليا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بالتراضى، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.