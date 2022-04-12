شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الزمالك مع صافرة محمد عادل = 12 فوزا و4 تعادلات و3 هزائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء يلتقى فريق الزمالك مع نظيره فاركو فى إطارمنافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى الممتاز، باللقاء الذى يقام باستاد القاهرة الدولى.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية إسناد المباراة إلى الحكم الدولى محمد عادل، ويعاونه هانى خيرى ومصطفى حسين، وعاطف حسين حكما رابعا، ومحمد سلامة حكم فيديو وأسامة السيد حكم مساعد فيديو.

وقبل مواجهة فاركو نرصد نتائج الزمالك مع صافرة محمد عادل..

خاض الزمالك 19 مباراة تحت صافرة محمد عادل حقق خلالها الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مواجهات وهُزم في 3 مباريات، وحصل الفريق الأبيض على 5 ركلات جزاء لصالح الزمالك و5 ركلات جزاء للفرق المنافسة، وحصل لاعبو الزمالك على 35 إنذارا وتعرض لاعبين للطرد بعد الحصول على إنذارين فيما أشهر الكارت الأحمر مباشرة مرة واحدة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة حصدها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، فيما سجل لاعبوه 26 هدفا، واستقبلت شباكه 14 هدفا، فيما يدخل فاركو المباراة محتلاً المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة حصدها من 13 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 2، وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، واستقبلت شباكه 13 مثلها.