شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أول مباراة رسمية لإيهاب جلال مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر الذى تم تعيينه منذ قليل خلفا لكيروش أول مباراة رسمية مع المنتخب فى شهر مايو المقبل فى افتتاح التصفيات المؤهله لنهائيات امم افريقيا 2023 والتى تقام فى كوت ديفوار.
وأعلن الاتحاد الافريقي مواعيد مباريات دور المجموعات من مرحله التصفيات المؤهله الى كأس الامم الافريقيه 2023 وجاءت مواعيد المبارايات على النحو التالى:
الجولتان الاولى والثانيه تبدء فى الفتره من 30 مايو وحتى يوم 14 يونيو 2022
الجولتان الثالثه والرابعه تبدء فى الفتره من 19 سبتمبر وحتى 27 من سبتمبر 2022
الجولتان الخامسه والسادسه تبدء فى الفتره من 20 مارس حتى 28 مارس 2023
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، مديراً فنياً للمنتخب الوطني، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل مؤخراً عن تدريب الفراعنة بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2022.
وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا تكميليا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بالتراضى، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.
ويكثف مسئولو نادى بيراميدز من جهودهم لتعيين مدير فنى جديد خلفا لإيهاب جلال المدير الفنى الحالى، بعد الإعلان عن تعيينه مديرا فنيا لمنتخبنا الوطنى.
ويعد حسام البدرى على رأس المرشحين لخلافة إيهاب جلال، إلا أن إدارة بيراميدز تفكر فى إسناد إدارة مباراة مازيمبى المقبلة فى بطولة الكونفدرالية لمحمود فتح الله مدرب الفريق الحالى قبل الإعلان عن هوية المدير الفنى الجديد للفريق.