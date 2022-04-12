شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للمنتخب الوطني خلفاً لكيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، مديراً فنياً للمنتخب الوطني، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل مؤخراً عن تدريب الفراعنة بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2022.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا تكميليا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بالتراضى، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.

ويكثف مسئولو نادى بيراميدز من جهودهم لتعيين مدير فنى جديد خلفا لإيهاب جلال المدير الفنى الحالى، بعد الإعلان عن تعيينه مديرا فنيا لمنتخبنا الوطنى.

ويعد حسام البدرى على رأس المرشحين لخلافة إيهاب جلال، إلا أن إدارة بيراميدز تفكر فى إسناد إدارة مباراة مازيمبى المقبلة فى بطولة الكونفدرالية لمحمود فتح الله مدرب الفريق الحالى قبل الإعلان عن هوية المدير الفنى الجديد للفريق.