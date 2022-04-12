شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وفاركو اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم، فريق الكرة بالزمالك مع نظيره فاركو فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى الممتاز، بالمباراة التى تقام باستاد القاهرة الدورى، ونلقى الضوء فى التقرير التالى عن أهم المعلومات عن المباراة..

حكم مباراة الزمالك وفاركو

يتولى إدارة المباراة الحكم الدولى محمد عادل، ويعاونه هانى خيرى ومصطفى حسين، وعاطف حسين حكما رابعا، ومحمد سلامة حكم فيديو وأسامة السيد حكم مساعد فيديو.

ترتيب الزمالك وفاركو فى الدورى

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة حصدها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 لقاءات، وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، فيما سجل لاعبوه 26 هدفا، واستقبلت شباكه 14 هدفا، فيما يدخل فاركو المباراة محتلاً المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة حصدهم من 13 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 2، وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، واستقبلت شباكه 13 مثلها.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

تقام مباراة الزمالك وفاركو فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

التشكيل المتوقع للزمالك وفاركو

من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع: حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبد الشافى، في الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، محمود شيكابالا، أحمد سيد زيزو، وفى الهجوم: عمر السعيد. فى المقابل متوقع أن يخوض فاركو المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: جيفرسون اينكادا - أحمد عبد العزيز "مودي" - رامي صبري - جابر كامل، خط الوسط: محمود عماد - محمود حمادة - كينجسلي سوكاري، خط الهجوم: شكري نجيب - رزقي حمرون - أحمد شريف.

نتيجة أخر مباراة للزمالك وفاركو

تغلب الزمالك فى آخر مباراة له بالدورى أمام مصرالمقاصة بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الكلية الحربية ضمن فاعليات الجولة ال13 للدورى ، فى المقابل تعادل فريق فاركو مع البنك الأهلى بنتيجة 2/2 بالمباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدورى العام فى نسخته الحالية.