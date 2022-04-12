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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،إيهاب جلال يقترب من قيادة المنتخب والبدرى على أعتاب بيراميدز،الأهلي يُحفّز لاعبيه بالمكافآت لتخطى عقبة الرجاء المغربي بدوري الأبطال .
الأهلي يُحفّز لاعبيه بالمكافآت لتخطى عقبة الرجاء المغربي بدوري الأبطال
رصد مسئولو النادي الأهلي مكافآت مُجزية لفريق الكرة من أجل تخطي عقبة الرجاء المغربي فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكشف مسئولو القلعة الحمراء للجهاز الفني واللاعبين أن إدارة النادى تدعم الفريق وتقف بجواره بقوة الفترة المقبلة التى يخوض فيها ارتباطات قوية.
إيهاب جلال يقترب من قيادة المنتخب والبدرى على أعتاب بيراميدز
اتحاد الطائرة يفاضل بين ثنائى وطنى لتدريب المنتخب حال فشل التعاقد مع أجنبى
يفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين حسن الحصرى وإبراهيم فخر الدين لتدريب منتخب الرجال، حال فشل المفاوضات مع المدرب الهولندى الذى يتفاوض معه مسئولو الاتحاد فى الوقت الحالى، وذلك بعد فشل مفاوضات البرازيلى فلاسكو الذى كان من المقرر أن يحضر إلى القاهرة أوائل شهر أبريل الجارى قبل التراجع عن تولى المهمة.
خالد قمر مهاجم الجونة يتعرض لوعكة صحية
تعرض خالد قمر مهاجم فريق الجونة لوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها إلى المستشفى، ونشر خالد قمر صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام من داخل المستشفى طالباً من متابعيه الدعاء له.
10لاعبين مصريين يشاركون في بطولة مانشستر للاسكواش
تنطلق غداً الأربعاء منافسات بطولة مانشستر للاسكواش والتي تستضيفها المدينة الانجليزية خلال الفترة بين 13 إلى 18 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 85 ألف دولار.
احتفل لاعبو فيوتشر بزميلهم ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب فى شهر مارس من رابطة اللاعبين المحترفى، وقام اللاعبون بالتقاط الصور التذكارية مع ناصر ماهر ودرع أفضل لاعب على هامش التدريبات.
اطمأن الجهاز الفنى لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر على محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، وذلك بعد مشاركته فى مران فيوتشر استعداداً لمباراة سيراميكا المقرر إقامتها الجمعة المقبل بالدورى، وكان جنش قد غاب عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بسبب إصابته بجزع فى الرباط الخارجى للركبة، قبل أن يعود إلى مران فيوتشر ويشارك فى التقسيمة التى أجراها الفريق.