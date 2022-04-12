شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،إيهاب جلال يقترب من قيادة المنتخب والبدرى على أعتاب بيراميدز،الأهلي يُحفّز لاعبيه بالمكافآت لتخطى عقبة الرجاء المغربي بدوري الأبطال .

الأهلي يُحفّز لاعبيه بالمكافآت لتخطى عقبة الرجاء المغربي بدوري الأبطال

رصد مسئولو النادي الأهلي مكافآت مُجزية لفريق الكرة من أجل تخطي عقبة الرجاء المغربي فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكشف مسئولو القلعة الحمراء للجهاز الفني واللاعبين أن إدارة النادى تدعم الفريق وتقف بجواره بقوة الفترة المقبلة التى يخوض فيها ارتباطات قوية.

إيهاب جلال يقترب من قيادة المنتخب والبدرى على أعتاب بيراميدز

أكد مصدر مقرب من إيهاب جلال المدير الفنى لبيراميدز أن هناك اتصالات مكثفة مع مسئولى اتحاد الكرة لتوليه القيادة الفنية للفراعنة خلفا للبرتغالى كارلوس كيروش.

اتحاد الطائرة يفاضل بين ثنائى وطنى لتدريب المنتخب حال فشل التعاقد مع أجنبى

يفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين حسن الحصرى وإبراهيم فخر الدين لتدريب منتخب الرجال، حال فشل المفاوضات مع المدرب الهولندى الذى يتفاوض معه مسئولو الاتحاد فى الوقت الحالى، وذلك بعد فشل مفاوضات البرازيلى فلاسكو الذى كان من المقرر أن يحضر إلى القاهرة أوائل شهر أبريل الجارى قبل التراجع عن تولى المهمة.

خالد قمر مهاجم الجونة يتعرض لوعكة صحية

تعرض خالد قمر مهاجم فريق الجونة لوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها إلى المستشفى، ونشر خالد قمر صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام من داخل المستشفى طالباً من متابعيه الدعاء له.