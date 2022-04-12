شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتفوق على الزمالك بثنائية نظيفة فى المواجهة الوحيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فريق فاركو الصاعد حديثًا للدورى الممتاز، لم يلتقى مع الزمالك إلا مرة واحدة وكانت فى بطولة كأس الرابطة، ونجح الفريق الصاعد فى تحقيق الفوز فى المباراة بثنائية نظيفة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وأحرز هدفى فاركو كل من عبد الله بكرى في الدقيقة الثالثة، ثم أحمد عبد العزيز مودى فى الدقيقة 85.

فوز فريق فاركو على الزمالك منحه أول ثلاث نقاط فى كأس الرابطة حينها، وحقق أول فوز له على الزمالك فى تاريخ مواجهات الفريقين.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - عبدالله جمعة، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر - محمد أوناجم- رزاق سيسيه، خط الهجوم: يوسف أسامة. بينما بدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"، خط الدفاع: رامى صبرى _ عبد الله بكرى _ أحمد عبد العزيز " مودى"، خط الوسط : أحمد الصغيرى _ عزمى غومه _ محمود حمادة _ سوكارى، خط الهجوم : رزقي حمرون _ وليد على _ عمرو جمال.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فاركو فى المباراة المقرر لها اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويقع الأهلي فى الصدارة بـ 31 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني بنفس النقاط بعد خوض 13 مباراة، ويأتى بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 29 نقطة بعدما خاض 13 مباراة.