شكرا لقرائتكم خبر عن نوستاليجا النجوم ..حمد فتحى عملاق السلة: أحب الكاميرا الخفية لأنها كوميدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

ونجم اليوم فى نوستاليجا النجوم هو حمد فتحى عملاق كرة السلة ..

قال حمد فتحى أن شهر رمضان بالنسبة له مرتبط ببعض البرامج و على رأسها الكاميرا الخفية ، الذى كان يقدمه الراحل ابراهيم نصر ، طوال السنوات الماضية .

وأضاف لاعب كرة السلة أن برنامج المقالب ملئ بالمواقف الكوميدية المضحكة بالاضافة إلى الموسيقى التى بمجرد سماعها نتذكر شهر رمضان.