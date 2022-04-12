شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحذر علاء وعبد الغنى من الإنذارات المجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة فيريرا الثنائى محمود علاء ومحمد عبد الغنى لاعبى الفريق من الإنذارات المجانية خلال المباريات المقبلة، بداية من لقاء فاركو اليوم فى الجولة الرابعة عشر للدورى.

وطلب المدير الفنى من اللاعبين اللعب برجولة بعيدا عن الخشونة، والتى ربما تؤدى لغيابهم عن المباريات فى ظل النقص العددى الذى يشهده الفريق فى هذا المركز، بسبب غياب محمود حمدى الونش الذى من المقرر أن يجرى عملية جراحية فى الركبة خلال الأيام القليلة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك وفاركو تقام مباراة الزمالك وفاركو فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.





ترتيب الزمالك وفاركو فى الدورىالزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة حصدها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، فيما سجل لاعبوه 26 هدفا، واستقبلت شباكه 14 هدفا، فيما يدخل فاركو المباراة محتلاً المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة حصدهم من 13 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 2، وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، واستقبلت شباكه 13 مثلها.





تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو ويعانى الزمالك من غياب المغربى أشرف بن شرقى؛ بسبب الإيقاف بعدما تلقى البطاقة الحمراء خلال مواجهة المقاصة الأخيرة، وشهد تشكيل الزمالك عودة محمود الونش بعد انتهاء إيقافه في المباراة الماضية بعدما تلقى البطاقة الحمراء في مواجهة بيراميدز، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع: حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبد الشافى، في الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، محمود شيكابالا، أحمد سيد زيزو، وفى الهجوم: عمر السعيد.