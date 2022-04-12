شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد الشاطئية يصل القاهرة بكأس أفريقيا و التأهل لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت بعثة منتخب مصر للرجال لكرة اليد الشاطئية إلى القاهرة بعد التتويج ببطولة افريقيا وو التأهل لبطولة العالم و دورة الالعاب العالمية للالعاب الشاطئية.

وجاء تحقيق إنجاز أفريقيا وبعد تحقيق الفوز على منتخب المغرب فى المبارتين حيث إنتهت المباراة الأولى بنتيجة 2 - 0 لمنتخب مصر و انتهت المباراة الثانية بين المنتخبين بفوز منتخب مصر 2 - 1 ليتأهل منتخب مصر الوطنى الى بطولة العالم للرجال لكرة اليد الشاطئية و المقرر اقامتها فى اليونان فى الفترة من 14 الي 19 يونية العام الجارى و التأهل الى دورة الالعاب العالميه للالعاب الشاطئية بامريكا.

تضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى

علي الشناوي مدير ادارى منتخب كرة اليد الشاطئية و عضو لجنة كرة اليد الشاطئية بالاتحاد الافريقى - وائل عبدالعاطي مدير فنى - اسلام صابر مدرب عام - دكتور عصام نورالدين اخصائى علاج طبيعى و اللاعبين : محمد جمال - جمال صلاح - محمد مجدي - بولا اشرف - عمار غبور - عبدالرحمن عواض - محمود نعمان - محمود بندقية - عمرالفولي - احمد سيكو.