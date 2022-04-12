شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال وحسام حسن فى ميزان الأرقام بعد الترشح لتدريب الفراعنة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم، اليوم الثلاثاء، الاتحاد المصرى لكرة القدم، ملف المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، ودخل الثنائى إيهاب جلال المدير الفنى لبيراميدز، وحسام حسن المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى، ضمن أقرب الترشيحات لتولى الإدارة الفنية للمنتخب الوطنى الفترة المقبلة، بعد رحيل البرتغالى كارلوس كيروش عن تدريب الفراعنة، عقب الإخفاق فى التأهل لكأس العالم 2022.

ونستعرض أبرز ما قدمه إيهاب جلال وحسام حسن عبر مسيرتهما التدريبية فى التقرير التالى:



ايهاب جلال وحسام حسن

إيهاب جلال

ـ السن: 54 سنة

ـ تولى تدريب: 9 أندية

"الزمالك ـ بيراميدز ـ الإسماعيلي ـ المصري ـ إنبي ـ مصر المقاصة ـ أهلي طرابلس ـ كهرباء اسماعيلية ـ تليفونات بني سويف"

ـ خاض: 274 مباراة

ـ فاز فى: 133 مباراة

ـ تعادل فى: 67 مباراة

ـ خسر: 74 مباراة

حسام حسن

ـ السن: 55 سنة

ـ تولى تدريب: 8 أندية ومنتخب الأردن

"الزمالك ـ الإسماعيلي ـ المصري ـ بيراميدز ـ مصر المقاصة ـ المصرية للاتصالات ـ الاتحاد السكندري ـ سموحة ـ منتخب الأردن"

ـ خاض: 382 مباراة

ـ فاز فى: 161 مباراة

ـ تعادل فى: 125 مباراة

ـ خسر: 96 مباراة.