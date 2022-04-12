شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. فاركو يفوز على الزمالك 2\0 بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى التاسعة و النصف من مساء اليوم فريق الزمالك مع نظيره فاركو فى إطار الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى الممتاز ، فى القاء المقرر إقامته باستاد القاهرة الدولى .

ويدخل الزمالك المباراة وهو فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة حصدها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، فيما سجل لاعبوه 26 هدفا، واستقبلت شباكه 14 هدفا، فيما يدخل فاركو المباراة محتلاً المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة حصدهم من 13 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 2، وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، واستقبلت شباكه 13 مثلها.

وتٌعد مباراة اليوم هى الثانية التى تجمع الفريقين الزماكلو فاركو ، حيث سبق و ألتقى الفريقان قبل مواجهة اليوم فى بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة ، باللقاء الذى أقيم يوم 18 يناير الماضى ، و انتهت المباراة بفوز فاركو بهدفين نظيفين .

ألتقى الزمالك مع فاركو فى الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ، وتغلب الفريق الصاعد حديثا للدورى ، بهدفين ، أحرزهما عبد الله البكرى ، و أحمد مودى ، وجاءالهدف الثانى من ركلة جزاء حصل عليها أحمد شريف لاعب فاركو، لكن سددها مودى وأحرز هدف فريقه الثانى أمام الزمالك .

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع: حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبد الشافى، في الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، محمود شيكابالا، أحمد سيد زيزو، وفى الهجوم: عمر السعيد.