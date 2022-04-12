شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات التنس يستهل مشواره فى كأس بيللى جين كينج بمواجهة النرويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب التنس مشواره فى كاس العالم للتنس كأس بيلى جين كينج بمواجهة النرويج، وذلك ضمن منافسات المجموعة الافرواوربية الثانية التى تستضيف مبارياتها فنلندا خلال الفترة من 12 إلى 15 أبريل الجارى.

ويضم المنتخب الوطنى تحت قيادة مصطفى نعيم كلا من اللاعبات ميار شريف وساندرا سمير ورنا شريف وميرنا رفعت وهالة فؤاد.

وأنهى المنتخب استعداداته وسط حالة معنوية مرتفعة للغاية بين جميع اللاعبات، لاسيما مع تميز فريق الفراعنة بوجود أفضل لاعبة فى التصنيف ضمن صفوفه وهى ميار شريف المصنفة رقم 62 عالميا حاليا، وهى اللاعبة الوحيدة بين كل لاعبات المجموعة الافرواوربية الثانية الموجودة ضمن قائمة افضل 100 لاعبة عالميا بتصنيف الاتحاد الدولى للتنس .

وطالب مصطفى نعيم جميع اللاعبات ببذل أقصى مجهود داخل الملعب، فالمباريات لا تعترف إلا بالتركيز والمجهود المبذول وعدم النظر إلى تصنيف الفريق المنافس لأن الملعب هو الفيصل فى النهاية .

من ناحية أخرى يتابع اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى الفريق فى فنلندا منذ وصوله، حيث يعمل الاتحاد على تشجيع وتحفيز اللاعبات لتحقيق انتصار جديد للتنس المصرى وحجز بطاقة الصعود إلى المباراة الفاصلة المؤهلة إلى المجموعة العالمية الأولى.