شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر للمغرب 17 أبريل لمواجهة الرجاء فى ربع نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد النادي الأهلي مساء الأحد المقبل الموافق 17 أبريل الجاري موعداً لسفر فريق الكرة إلى المغرب لمواجهة فريق الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

ويسافر الأهلي إلى المغرب عبر طائرة خاصة مساء الأحد اي بعد نحو 24 ساعة من مباراة الذهاب أمام الرجاء التى ستقام في العاشرة من مساء السبت المقبل ( 16 أبريل) بإستاد الأهلي والسلام .

موعد مباراة الأهلي والرجاء بعد التعديل

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن إقامة مباراة الاهلي والرجاء المغربي يوم السبت الموافق 16 أبريل من عام 2022، في تمام الساعة العاشرة مساء بدلاً من التاسعة مساء كما كان معلن عنه.

الأهلي يعود للتدريبات استعداداً للرجاء

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادته لمباراة الرجاء المقبلة بعدما حصل الفريق على راحة أمس من التدريبات، حيث تدرب المارد الأحمر عصر الأحد ومنح موسيماني اللاعبين راحة 24 ساعة لمحاربة الإجهاد الذى يُعاني منه الفريق نتيجة ضغط المباريات محلياً وأفريقياً.

تشهد مباراة الاهلي والرجاء عودة 5 لاعبين لقائمة المارد الأحمر بعد تماثلهم للشفاء، فقد استعاد الأهلي جهود ثلاثي الفريق "حمدى فتحى وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد" بعدما خرجوا من قائمة مباراة المصرى الأخيرة التى خسرها الأهلي بهدف نظيف فى الدوري للإصابات البسيطة، وشارك الثلاثى فى مران الفريق، الأحد، لتتأكد جاهزيتهم للمشاركة فى مباراة الرجاء المرتقبة، حسب رؤية الجهاز الفني.

عودة 5 لاعبين للأهلى قبل مباراة الرجاءحكم مباراة الاهلي والرجاء

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إسناد مباراة الذهاب بين الاهلي والرجاء المغربي للحكم الكونغولي جان جاك ندالا.

20 ألف مشجع لمباراة الاهلي والرجاء

حصل الأهلى على موافقة الأمن بحضور 20 ألف مشجع فى مباراة الرجاء المغربي السبت وجاءت موافقة الجهات الأمنية على هامش الاجتماع الأمني للمباراة بواقع 9 آلاف مشجع فى الدرجة التالتة شمال، ومثلهم فى الدرجة الثالثة يمين، وألفى مشجع فى الدرجة الأولى، مع العلم أنه تم غلق مدرجات الدرجة الثانية بسبب أعمال الصيانة.