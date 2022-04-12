شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قانون اللعبة.. المصارعة الرومانية وقانونها المتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المصارعة هى رياضة تحكمها القواعد والقوانين وتُعَدّ غير ثابتة، لكنها قوانين متغيّرة وفيها تعديل مستمر، وذلك التعديل نتيجة لزيادة شعبية اللعبة ولزيادة الإثارة والمتعة بها وجعلها أكثر ديناميكية.





أنواع المصارعة:

المصارعة الحرة: وهى المصارعة التى يسمح للمصارع بها باستعمال الرِجل بفاعلية عند تنفيذ الحركات والخطفات

المصارعة الرومانية: لا يجوز فيها نهائياً مسك المصارع المنافس من تحت حزام الوسط، كذلك من استخدام الرِّجلين.





قوانين المصارعة:

التفسير: حال الاختلاف على أى موضوع يخص المصارعة أو أى من القواعد والقوانين، فإنّ اللاتحاد الدولى للمصارعة هو السلطة الوحيدة المخولة بصلاحيات تحديد المعنى.

وأن النسخة الفرنسية من هذا القانون هي المرجع الوحيد.

بساط المصارعة: ينقسم البساط إلى مسطح الحلبة المركزية، ثم مكان الوقاية ثم المنطقة الحرة.

ويبلغ قطر البساط 9 متر. وتبلغ دائرة بدء المصارعة 1متر ومسطح الحلبة 7 متر، ومكان الوقاية 120سم.

ويجب أن تكون المنطقة الحرة مغطاة بمادة لينة (مطاطية)، كما يجب أن تكون مركزة بثبات وبعناية وذات لون مغاير للون البساط.

ويكون للبساط غطاء من الألياف الصناعية.

وإن الأبسطة الحديثة يكون لها غطاء ناعم؛ بحيثُ يتم رسم في وسط البساط دائرة يكون قُطرها الداخلي متر واحد، محيطها 10 سم وملوّنة باللون الأحمر.

وتكون الزاويتين المتقابلتين على قطر البساط بلون اللاعبين (أحدهما باللون الاحمر والأخرى باللون الأزرق).

ويجب وضع البساط بطريقة توفر مساحة واسعة تسمح بسير المباريات بطريقة طبيعية.