شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون يرفعون شعار "إحنا نسايب"..ميرال وإبراهيم قصة حب فى صالات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها إلى ترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها إلى بناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.

قصة حب جديدة نشأت في صالات الكرة الطائرة وكرة السلة، بين "ميرال رؤوف " لاعبة كرة الطائرة السابقة بالنادى الأهلى ، وزوجها إبراهيم الجمال لاعب السلة بالقلعة الحمراء.

وتنتمي ميرال إلى أسرة رياضية بامتياز فهي ابنة رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى السابق بالنادي الأهلي، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة.

وعن شريك حياتها إبراهيم الجمال، تقول نجمة الأهلي:" تعرفت عليه داخل النادي الأهلي ، هو كان لاعب سلة ، و انا طائرة ، فجمعتنا صالات النادى، ودائماً يشجعني للنجاح في شغلي ويتعاون معي باستمرار في كل حاجة في حياتنا، مهم جدا ان زوجة الرياضي تكون فاهمة اختلاف طبيعة شغله .. في المواعيد و السفر الكتير و التواجد معانا في البيت .. في نظام الأكل و تهيئة جو ايجابي قبل المباريات الهامة .. و يمكن سبب ممارستي الرياضة بشكل احترافي و ان دي كانت حياتي قبل الاعتزال .. فأنا بأكون متفهمة و بأحاول أهيئ له كل ده على قد ما أقدر".