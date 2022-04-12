شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يواجه دمنهور وديا استعدادا لمباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى غداً فى التاسعة مساء فريق سموحة تحت قياده مديره الفنى أحمد سامى ، نظيره دمنهور وديا على استاد الإسكندرية استعداد لمباريات الدورى ومواجهة فريق الجونة المقرر لها ٢٠ ابريل الجارى.

ويطمئن سامى على جميع اللاعبين بالمشاركه فى المباراة للوقوف على المستوى الفنى والبدنى له، وخضع خماسى الفريق الكروى الأول بنادى سموحة الهانى سليمان حارس المرمى و أحمد عيد و أحمد جمال و خالد عبد الفتاح و مصطفى الخواجة لتدريبات علاجيه لتجهيزهم و اللاحق بمباراه الجونه المقبله.

وجاء تأجيل مباراة بيراميدز فرصة طيبة لاستكمال علاج الخماسى حيث كان موعد المباراة الخميس المقبل غير مناسب للمشاركة.

ويبذل الجهاز الطبى مجهود كبير مع اللاعبين للاطمئنان على شفائهم بنسبه ١٠٠% ، ويستنانف الفريق تدريباته اليومية مساء اليوم على ملاعب النادى عقب راحه 48ساعه منحها أحمد سامى للاعبين.