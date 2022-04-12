الحضرى ومحمد شوقى يستمران فى جهاز المنتخب الجديد

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على استمرار كل من محمد شوقى وعصام الحضرى فى الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر، الذى سيتم إعلانه خلال الساعات المقبلة.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا تكميليا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطنى بعد إنهاء عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بالتراضى، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.

ومن المرجح أن يلجأ مجلس إدارة اتحاد الكرة للتصويت من أجل تحديد هوية المدير الفنى القادم لمنتخب مصر، سواء مصريا أو أجنبيا، والبدء بعدها فى البحث عن c.v لاختيار الأفضل للمنتخب الذى يستعد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.