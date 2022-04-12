شكرا لقرائتكم خبر عن من يقود بيراميدز أمام مازيمبى حال رحيل إيهاب جلال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو نادى بيراميدز من جهودهم لتعيين مدير فنى جديد خلفا لإيهاب جلال المدير الفنى الحالى، حال الإعلان عن تعيينه مديرا فنيا لمنتخبنا الوطنى.

ويعد حسام البدرى على رأس المرشحين لخلافة إيهاب جلال، إلا أن إدارة بيراميدز تفكر فى إسناد إدارة مباراة مازيمبى المقبلة فى بطولة الكونفدرالية لمحمود فتح الله مدرب الفريق الحالى قبل الإعلان عن هوية المدير الفنى الجديد للفريق.

وأكد مصدر مقرب من إيهاب جلال المدير الفنى لبيراميدز أن هناك اتصالات مكثفة مع مسئولى اتحاد الكرة لتوليه القيادة الفنية للفراعنة خلفا للبرتغالى كارلوس كيروش.

وشدد المصدر أنه حال إنهاء الاتفاق خلال الساعات المقبلة سيتم الإعلان عن توليه المسئولية بعد انتهاء اجتماع اتحاد الكرة المقرر انعقاده اليوم.