شكرا لقرائتكم خبر عن من يقود بيراميدز أمام مازيمبى حال رحيل إيهاب جلال؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو نادى بيراميدز من جهودهم لتعيين مدير فنى جديد خلفا لإيهاب جلال المدير الفنى الحالى، حال الإعلان عن تعيينه مديرا فنيا لمنتخبنا الوطنى.
ويعد حسام البدرى على رأس المرشحين لخلافة إيهاب جلال، إلا أن إدارة بيراميدز تفكر فى إسناد إدارة مباراة مازيمبى المقبلة فى بطولة الكونفدرالية لمحمود فتح الله مدرب الفريق الحالى قبل الإعلان عن هوية المدير الفنى الجديد للفريق.
وشدد المصدر أنه حال إنهاء الاتفاق خلال الساعات المقبلة سيتم الإعلان عن توليه المسئولية بعد انتهاء اجتماع اتحاد الكرة المقرر انعقاده اليوم.
ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا تكميليا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بالتراضى، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.
ومن المرجح أن يلجأ مجلس إدارة اتحاد الكرة للتصويت من أجل تحديد هوية المدير الفنى القادم لمنتخب مصر، سواء مصريا أو أجنبيا، والبدء بعدها فى البحث عن c.v لاختيار الأفضل للمنتخب الذى يستعد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.