شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلي والرجاء فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد التعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى لخوض مباراة قوية أمام نظيره الرجاء المغربى، فى ذهاب الدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا، وكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن تعديل موعد مباراة الاهلي والرجاء المغربي المقرر إقامتها السبت المقبل.

موعد مباراة الأهلي والرجاء بعد التعديل

أعلن كاف عن إقامة مباراة الاهلي والرجاء المغربي يوم السبت الموافق 16 أبريل من عام 2022، في تمام الساعة العاشرة مساء بدلاً من التاسعة مساء كما كان معلن عنه.

الأهلي يعود للتدريبات استعداداً للرجاء

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادته لمباراة الرجاء المقبلة بعدما حصل الفريق على راحة أمس من التدريبات، حيث تدرب المارد الأحمر عصر الأحد ومنح موسيماني اللاعبين راحة 24 ساعة لمحاربة الإجهاد الذى يُعاني منه الفريق نتيجة ضغط المباريات محلياً وأفريقياً.

تشهد مباراة الاهلي والرجاء عودة 5 لاعبين لقائمة المارد الأحمر بعد تماثلهم للشفاء، فقد استعاد الأهلي جهود ثلاثي الفريق "حمدى فتحى وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد" بعدما خرجوا من قائمة مباراة المصرى الأخيرة التى خسرها الأهلي بهدف نظيف فى الدوري للإصابات البسيطة، وشارك الثلاثى فى مران الفريق، الأحد، لتتأكد جاهزيتهم للمشاركة فى مباراة الرجاء المرتقبة، حسب رؤية الجهاز الفني.

عودة 5 لاعبين للأهلى قبل مباراة الرجاءحكم مباراة الاهلي والرجاء

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إسناد مباراة الذهاب بين الاهلي والرجاء المغربي للحكم الكونغولي جان جاك ندالا.

20 ألف مشجع لمباراة الاهلي والرجاء

حصل الأهلى على موافقة الأمن بحضور 20 ألف مشجع فى مباراة الرجاء المغربي السبت وجاءت موافقة الجهات الأمنية على هامش الاجتماع الأمني للمباراة بواقع 9 آلاف مشجع فى الدرجة التالتة شمال، ومثلهم فى الدرجة الثالثة يمين، وألفى مشجع فى الدرجة الأولى، مع العلم أنه تم غلق مدرجات الدرجة الثانية بسبب أعمال الصيانة.