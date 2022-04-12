شكرا لقرائتكم خبر عن حساب دورى أبطال أفريقيا يحتفل بعيد ميلاد مؤمن زكريا: عودة قريبة للملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمى لبطولة دورى أبطال أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقى "كاف" بعيد ميلاد مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى، حيث إنه من مواليد 21 أبريل 1988.

ونشر الحساب الرسمى لدورى أبطال أفريقيا عبر موقع "تويتر"، فيديو لأبرز الأهداف التى أحرزها مؤمن زكريا طول مسيرته مع النادى الأهلى معلقا عليها "عام سعيد للاعب الأهلى مؤمن زكريا الذى يتم عامه الـ34.. عودة قريبة للملاعب".

لعب مؤمن زكريا مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل خلالها 42 هدفًا، حيث شارك فى 93 مباراة بالدورى الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصرى وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الأفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.



مؤمن زكريا

شارك مؤمن زكريا مع المنتخب الوطنى فى 12 مباراة ولم يسجل أو يصنع أى أهداف، وكانت مباراته الأولى مع الفراعنة أمام منتخب كينيا مباراة ودية أقيمت فى 30 اغسطس 2014 وفازت بها مصر 1-0، أما مباراته الأخيرة كانت ودية أمام اليونان فى مارس 2018 وخسرها المنتخب بهدف نظيف.

وأصيب مؤمن زكريا بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات، وكان الفتى الموهوب فى أوج تألقه لتؤثر الإصابة على حركته وعلى طريقة نطقه للكلام، وبالطبع على فرص عودته للمستطيل الأخضر، ولكن كل هذا لم يمنع زوجته "ريهام" من أن تواصل الصمود وتساند زوجها فى أحلك لحظات حياته وتبقى هى عكازه الذى يستند عليه.