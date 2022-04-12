شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو فيوتشر يحتفلون بناصر ماهر لحصوله على جائزة أفضل لاعب فى مارس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو فيوتشر بزميلهم ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب فى شهر مارس من رابطة اللاعبين المحترفى، وقام اللاعبون بالتقاط الصور التذكارية مع ناصر ماهر ودرع أفضل لاعب على هامش التدريبات.



لاعبو فيوتشر مع ناصر ماهر



ناصر ماهر وجائزة افضل لاعب



لاعبو فيوتشر مع ناصر ماهر



ناصر ماهر وجائزة افضل لاعب

ويعيش ناصر ماهر، صانع ألعاب فريق فيوتشر، حالة من التوهج الكروى فى الفترة الأخيرة، بعد الأداء المميز الذي يقدمه مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري، ليتوج جهوده بهاتريك هو الأول في النسخة الحالية من الدوري ويقود فيوتشر للفوز على سموحة برباعية نظيفة في الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

انضم ناصر ماهر إلى فريق فيوتشر في بداية الموسم الجاري قادماً من النادي الأهلي، بعدما حرمته ظروف الإصابة وتغيير الأجهزة الفنية من الحصول على الفرصة الكافية للمشاركة مع الفريق وإثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر، ليبدأ ناصر ماهر رحلة تحدي جديدة تحت القيادة الفنية لعلي ماهر.

ومع فيوتشر شارك ناصر ماهر في 12 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين لزملائه بالفريق، وأصبح أحد أهم العناصر الأساسية التي يعتمد عليها فيوتشر في الجانب الهجومي، بعدما ظلمته دكة الأهلى طويلا.