ماذا قدّم إيهاب جلال مع بيراميدز في الموسم الجاري قبل قيادة المنتخب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وكان نادي بيراميدز قد أعلن تولي إيهاب جلال قيادة فريقه في سبتمبر 2021، قادمًا من الإسماعيلي خلفًا للمدير الفني لليوناني تاكيس جونياس.

وقاد إيهاب جلال بيراميدز في 23 مباراة بالموسم الجاري 2021/2022؛ حيث فاز في 16 مباراة وُهزم في 3 مباريات وتعادل في 4.

وقاد جلال بيراميدز لاحتلال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 29 نقطة جمعهم من 13 مباراة بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني ومثلهما عن الأهلي المتصدر والمتبقي له مباراة.

وقاد جلال أيضًا بيراميدز للتأهل لدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الجاري؛ حيث يستعد الفريق لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي.

ويلتقي الفريقان في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في تمام العاشرة من مساء يوم ١٧ أبريل الجاري، على استاد الدفاع الجوي، فيما سيكون لقاء الإياب يوم ٢٤ من نفس الشهر في الكونغو.

ووفقًا للأجندة الدولية، سيكون التحدي المقبل لمنتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 المقرر أن تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو في العام المقبل 2023.

وتقام قرعة تصفيات أمم أفريقيا يوم 19 أبريل الجاري في جنوب أفريقيا، ومن خلالها سيتعرف منتخب مصر على منافسيه، على أن تنطلق المنافسات خلال الفترة من 30 مايو المقبل إلى 14 يونيو 2022.

وبالتالي بعدما يتسلم إيهاب جلال المهمة ستكون أول مباراة رسمية له بعد ستة أسابيع فقط، وسيأمل أن يساعده الوقت في التعرف أكثر على اللاعبين وتحديد متطلباته لتحقيق النجاح.

ومن المقرر أن تلعب التصفيات بين 48 منتخبًا، سيتم تقسيمهم على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة ليصل عدد المنتخبات المؤهلة إلى 24.