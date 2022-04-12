مصدر لمصراوي: فحص طبي وبدني يحسمان موقف هاني من التدريبات الجماعية للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

يخضع محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لفحص طبي مساء اليوم يحدد علي اثره موقفه من دخول التدريبات الجماعية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن هاني سوف يخضع لفحص طبي وفي حال إجتيازعه سوف يبدأ المران البدني مع زملائه وحال عدم شعوره بأي الآم سوف ينتظم في التدريب الجماعي بالكرة.

وكان محمد هاني قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة أبعدته عن التواجد مع الفريق في ‏التدريبات والمباريات الرسمية، وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة ‏في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها السبت المقبل بملعب الأهلي we السلام في ذهاب دور الــ8 لدوري الأبطال الأفريقي.