رسميا.. إيهاب جلال مدربًا لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وجاء الإعلان عن تعيين إيهاب جلال مدربا لمنتخب مصر خلال مؤتمر صحفي أقيم عصر اليوم الثلاثاء.

وكان اتحاد الكرة أعلن مساء الأحد رحيل كيروش عن تدريب المنتخب بالاتفاق بين الطرفين، بعد فشل "الفراعنة" في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بالخسارة أمام السنغال في الدور الفاصل بالتصفيات.

ووفقًا للأجندة الدولية، سيكون التحدي المقبل لمنتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 المقرر أن تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو في العام المقبل 2023.

وتقام قرعة تصفيات أمم أفريقيا يوم 19 أبريل الجاري في جنوب أفريقيا، ومن خلالها سيتعرف منتخب مصر على منافسيه، على أن تنطلق المنافسات خلال الفترة من 30 مايو المقبل إلى 14 يونيو 2022.

وبالتالي بعدما يتسلم إيهاب جلال المهمة ستكون أول مباراة رسمية له بعد ستة أسابيع فقط، وسيأمل أن يساعده الوقت في التعرف أكثر على اللاعبين وتحديد متطلباته لتحقيق النجاح.

ومن المقرر أن تلعب التصفيات بين 48 منتخبًا، سيتم تقسيمهم على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة ليصل عدد المنتخبات المؤهلة إلى 24.