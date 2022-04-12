"كاف" يختار المغرب ونيجيريا ضمن مجموعة عمل "فيفا" للجان المؤقتة (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

أعلن الجنوب أفريقي باتريس موتسبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ترشيح الثنائي فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وأماجو بينيك رئيس الإتحاد النيجيري لكرة القدم عن قارة أفريقيا وذلك للانضمام لمجموعة العمل الخاصة باللجان المؤقتة والتي يختارها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لتيسير عمل الاتحادات الوطنية التي لايوجد بها مجالس إدارات تسير العمل من الجمعيات العمومية.

المغرب ونيجيريا سيكونان ضمن اللجنة المكلفة بتسيير اتحادات كرة القدم، وهي احدى اللجان المستحدثة من السويسري جياني إنفانتينو والتي دعى إلى تشكيلها عبر مجلس الفيفا وستشرف عليها الهيئة الكروية العالمية خلال الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن "فيفا" اختار السويسري جيلسون فرنانديز لاعب رين الفرنسي مديراً إقليمياً لقسم الإتحادات الأعضاء في الإتحاد الدولي لكرة القدم وهو نفس المنصب الذي كان يشغله الكونغولي فيرون اومبا الأمين العام الحالي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.