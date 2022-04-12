تقارير سعودية: حجازي يتأهب للمشاركة في تدريبات اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن المحترف المصري بصفوف نادي اتحاد جدة، أحمد حجازي يتأهب للمشاركة في تدريبات فريقه بعد غيابه لقرابة شهرين عن ناديه بعد تعرضه للإصابة رفقة المنتخب الوطني بالنسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا.

وأشارت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إلى أن حجازي من المقرر عودته إلى جدة خلال الأيام القليلة المقبلة؛ تأهباً لاستكمال برنامجه التأهيلي والمشاركة تدريجياً في تدريبات فريق الاتحاد الجماعية خلال المرحلة التحضيرية لعودة المباريات.

ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة في الجولات الخمس الأخيرة كل من: الفتح - الهلال - الطائي - الاتفاق - الباطن.

وشارك حجازي في 14 مباراة مع اتحاد جدة خلال الموسم الرياضي الجاري؛ حيث استطاع خلالها أن يسجل ثلاثة أهداف.

يُذكر أن فريق تحاد جدة يتصدر جدول ترتيب النسخة الجارية من بطولة الدوري السعودي برصيد 60 نقطة جمعهم من 25 مباراة بفارق 11 نقطة عن الهلال الذي خاض 23 مباراة فقط.