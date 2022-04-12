استمرار غياب لاعب الرجاء عن التدريبات قبل لقاء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهج:

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن استمرار غياب محمد مورابيط، لاعب فريق الرجاء عن تدريبات فرقه الذي يستعد لمواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

ويحل الرجاء المغربي ضيفا على الأهلي، مساء السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح موقع "البطولة" المغربي، أن فريق الرجاء خاض مرانا، مساء أمس الإثنين، بحضور جميع اللاعبين بمن فيهم حميد أحداد، فيما غاب عنها اللاعب محمد مورابيط لأسباب مجهولة.

وخصص رشيد الطاوسي مدرب الرجاء المران لإزالة العياء، بالنسبة للمجموعة التي شاركت في مباراة رجاء بني ملال، في حين خاضت باقي العناصر حصة تدريبية عادية.

وهاجم الطاوسي بعد نهاية المباراة الأخيرة أمام رجاء بني ملال اللاعب محمد مورابيط، واصفا إياه باللاعب غير المنضبط.

وأشار مدرب الرجاء إلى أنه طالب من إدارة النادي تطبيق القانون في حقه بعد غيابه بدون سبب عن التداريب.