رئيس نادي الرجاء: واثقون من تجاوز الأهلي.. وطائرة خاصة لنقل اللاعبين للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أنيس محفوظ، رئيس نادي الرجاء المغربي، ثقته في قدرات فريقه وإمكانيات لاعبيه لتجاوز الأهلي وانتزاع بطاقة التأهل لدور نصف نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.

وأشار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يوم أمس الاثنين، إلى أن مواجهة الذهاب بين الأهلي والرجاء ستُقام يوم السبت المقبل الموافق 16 أبريل 2022 في تمام الساعة العاشرة بتوقت القاهرة.

وأضاف رئيس نادي الرجاء، في تصريحات أوردها موقع موقع le360 سبور ببلاده:"مواجهة الأهلي ستكون صعبة للغاية، وعلى اللاعبين بذل جهود كبيرة لانتزاع بطاقة التأهل"، مشيرًا إلى أن الرغبة في التأهل ستمنح شحنة معنوية عالية للاعبي فريقه للعودة بنتيجة إيجابية من القاهرة.

وأوضح محفوظ، أن إدارة فريقه قررت الاستعانة بطائرة خاصة تقل بعثة الفريق صوب القاهرة، رغبة منها في تجنب إرهاق اللاعبين؛ خاصة وأن مباراتي الذهاب والإياب لا يفصل بينهما سوى أسبوع واحد.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين الأهلي والرجاء في المغرب يوم 23 أبريل المقبل، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

وأتم رئيس نادي الرجاء تصريحاته بقوله:"حرصنا على الوقوف على كل كبيرة وصغيرة؛ لتهيئة الظروف الملائمة للاعبين، بإبعادهم عن كل الضغوط المحتملة، كالإقامة في واحد من أحسن فنادق القاهرة الذي يتميز بالهدوء وببعده عن وسط المدينة، أملاً في العودة بنتيجة إيجابية تُسهل على لاعبيه المهمة في مباراة الإياب والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

ولا تُعد هذه هي المرة الأولى التي سيلتقي خلالها الفريقين، الخليج 365 يستعرض خلال السطور التالية تاريخ مواجهات الفريقين:

- نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري 1996

3 مارس 1997: الأهلي 3 - 1 الرجاء

بطولة النخبة العربية

3 مارس 1997: الأهلي 2 - 1 الرجاء

- دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا 1999

3 سبتمبر 1999: الأهلي 0 - 1 الرجاء

17 نوفمبر 1999: الرجاء 1 - 1 الأهلي

- دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

18 أغسطس 2022: الرجاء 2 - 1 الأهلي

18 أكتوبر 2002: الأهلي 3 - 3 الرجاء

- دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2005

26 يونيو 2005: الأهلي 1- 0 الرجاء

20 أغسطس 2005: الرجاء 1 - 1 الأهلي

كأس السوبر الأفريقي

22 ديسمبر 2021: الرجاء 1 - 1 الأهلي

وفاز الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5