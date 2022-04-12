رسميًا.. بوميل يرحل عن تدريب منتخب كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، انتهاء التعاقد المبرم مع باتريس بوميل المدير الفني لمنتخب الأفيال بصورة رسمية، بعد عدم التوصل لاتفاق لتجديد التعاقد.

ووفقًا لبيان رسمي نشره الاتحاد الإيفواري عبر حسابه في موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، فإن فترة تواجد بوميل مديرًا فنيًا للفريق منذ 4 مارس 2020 قد انتهت بالفعل اليوم الثلاثاء.

وكان بوميل قد قاد منتخب كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2021، حيث ودع المنافسة من دور الـ16 على يد المنتخب المصري.

وسبق لبوميل أن عمل كمساعد مع هيرفي رينار ليتوج معه بلقبي كأس أمم أفريقيا عامي 2012 مع زامبيا و2015 مع كوت ديفوار.