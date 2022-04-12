شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يطمئن على جنش فى التدريبات بعد التعافى من إصابة الركبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفنى لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر على محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، وذلك بعد مشاركته فى مران فيوتشر استعداداً لمباراة سيراميكا المقرر إقامتها الجمعة المقبل بالدورى، وكان جنش قد غاب عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بسبب إصابته بجزع فى الرباط الخارجى للركبة، قبل أن يعود إلى مران فيوتشر ويشارك فى التقسيمة التى أجراها الفريق.



احمد عاطف



جانب من المران



جنش



محمود حمدي



مران فيوتشر



مصطفى البدري



عمر كمال



فيوتشر

ومنح على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، تعليمات خاصة للمدافعين، بعد استمرار الأخطاء الدفاعية التى كلفت الفريق خسارة العديد من النقاط فى الدوري العام، بالإضافة إلى الخروج من الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصر بعد الهزيمة أمام منتخب السويس بركلات الجزاء الترجيحية.

وسكنت شباك فيوتشر 7 أهداف خلال الموسم الجاري من ركلات جزاء، بواقع 6 أهداف في الدوري العام، وهدف آخر فى كأس مصر، وهو ما استدعى تدخلا فوريا من علي ماهر لإعادة التوازن إلى خط ظهر الفريق وتصحيح الأخطاء الفردية لوقف نزيف النقاط في الدوري، خاصة مع اشتعال المنافسة على المربع الذهبي.

ويستعد فيوتشر لمواجهة سيراميكا الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، واكتفى علي ماهر بودية بايونيرز التي انتهت بفوز فيوتشر بخمسة أهداف مقابل هدف، للاطمئنان على الفريق قبل اللقاء المرتقب.