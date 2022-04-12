شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وكيب تاون بالبطولة الأفريقية للسلة BAL والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم، فريق كرة السلة بنادى الزمالك مع نظيره كاب تاون الجنوب أفريقى فى ثانى مباريات الأبيض ببطولة التصفيات الأفريقية bal، والتى تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، وتستمر حتى 19 أبريل الجارى.
موعد مباراة الزمالك وكيب تاون بالبطولة الافريقية للسلة BAL
تقام مباراة الزمالك وكيب تاون بالبطولة الأفريقية فى تمام الحادية عشر من مساء اليوم، بينما تقام المباراة الأولى بين فرق المجموعة فى السابعة والنصف مساء.
مجموعة الزمالك بالبطولة الافريقية للسلة BAL
ويقع الزمالك فى المجموعة الأولى بجانب فرق كوبرا سبورت بطل جنوب السودان، وبترو دى لواندا الأنجولى، وفاب الكاميرونى وكاب تاون تايجرز بطل جنوب أفريقيا وسبير فوكاس الكونغولى.
ويسعى الزمالك لتحقيق الحلم بالتتويج بلقب بطولة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى، حيث توج الفريق باللقب فى النسخة الماضية التى أقيمت برواندا، وشارك فى بطولة كأس العالم.
قائمة الزمالك فى بطولة أفريقيا للسلة
وتضم قائمة الزمالك فى البطولة كل من "أدهم عصام، إدجار سوسا، مايك ماكيني، أحمد عزب، عمر هشام، ستروباري، إسلام سالم، أحمد ياسر مودي، أنس أسامة، إيك ديجو، مصطفى مكاوي "كيجو"، وحازم المشد.
وكان الزمالك قد فاز فى أولى المباريات امام كوبرا السودانى بنتيجة 80/63 ، ليقترب خطوة من الحلم الأفريقى.