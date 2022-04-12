شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وكيب تاون بالبطولة الأفريقية للسلة BAL والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم، فريق كرة السلة بنادى الزمالك مع نظيره كاب تاون الجنوب أفريقى فى ثانى مباريات الأبيض ببطولة التصفيات الأفريقية bal، والتى تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، وتستمر حتى 19 أبريل الجارى.

موعد مباراة الزمالك وكيب تاون بالبطولة الافريقية للسلة BAL

تقام مباراة الزمالك وكيب تاون بالبطولة الأفريقية فى تمام الحادية عشر من مساء اليوم، بينما تقام المباراة الأولى بين فرق المجموعة فى السابعة والنصف مساء.

مجموعة الزمالك بالبطولة الافريقية للسلة BAL

ويقع الزمالك فى المجموعة الأولى بجانب فرق كوبرا سبورت بطل جنوب السودان، وبترو دى لواندا الأنجولى، وفاب الكاميرونى وكاب تاون تايجرز بطل جنوب أفريقيا وسبير فوكاس الكونغولى.