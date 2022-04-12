شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يفاضل بين ثنائى وطنى لتدريب المنتخب حال فشل التعاقد مع أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين حسن الحصرى وإبراهيم فخر الدين لتدريب منتخب الرجال، حال فشل المفاوضات مع المدرب الهولندى الذى يتفاوض معه مسئولو الاتحاد فى الوقت الحالى، وذلك بعد فشل مفاوضات البرازيلى فلاسكو الذى كان من المقرر أن يحضر إلى القاهرة أوائل شهر أبريل الجارى قبل التراجع عن تولى المهمة.

ويسعى اتحاد الطائرة للتعاقد مع مدير فنى فى إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط بالجزائر يونيو المقبل، فضلا عن بطولة العالم والتى سيتحدد موعد جديد لها بعد سحبها من روسيا.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة على انطلاق بلاى أوف نهائى دورى الرجال الممتاز 16 أبريل الجارى، ليستمر على مدار 3 أيام حال الوصول لمباراة فاصلة.